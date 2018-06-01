Черноморский флот получил новый ракетный корабль из Зеленодольска

Новый малый ракетный корабль «Вышний Волочек» производства Зеленодольского судостроительного завода принят в состав Черноморского флота. Торжественная церемония состоялась сегодня в Севастополе.

Кроме того, на верфях в Зеленодольске в разных стадиях строительства находятся еще пять кораблей аналогичного проекта — 21631 «Буян-М», передает «Интерфакс-АВН».

МРК «Вышний Волочек» — шестой корабль проекта 21631 «Буян-М», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе. Строительство судна началось 29 августа 2013 года. Корабль спустили на воду 22 августа 2016 года. До недавнего времени он находился на испытаниях в Новороссийске.

Ранее сообщалось, что корабль «Вышний Волочек» должен войти в состав Военно-морского флота России в мае.