Кредиторам «Спурт банка» выплатили в апреле почти 14 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего АКБ «Спурт» направило на выплаты кредиторам первой очереди более 1 млрд рублей, что составляет 11,25 процента суммы от установленных требований указанных кредиторами.

При этом в апреле 2018 года кредиторам выплатили около 13,9 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что всего установлено требований кредиторов на сумму более 12 млрд рублей, в том числе включенных в реестр 11 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд РТ восстановил задолженность «ИнтехБанка» перед «Спурт банком» в размере 267,8 млн рублей.