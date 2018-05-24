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Суд восстановил задолженность «ИнтехБанка» перед «Спурт банком» в размере 267,8 миллиона рублей

15:52, 24.05.2018 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
Суд восстановил задолженность «ИнтехБанка» перед «Спурт банком» в размере 267,8 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд РТ признал недействительным договор уступки права требования № от 14 декабря 2016 года, заключенный между АКБ «Спурт» и ПАО «ИнтехБанк». Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

В результате была восстановлена задолженность ОАО «Казанский завод синтетического каучука» перед «ИнтехБанком», а также долг этой кредитной организации перед банком «Спурт» в размере 267,8 млн рублей.

Ране сообщалось, что РФП выплатил вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 177 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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