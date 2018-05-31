Подозреваемый в организации покушения на Аркадия Бабченко арестован

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа.



«Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога»,— передает ТАСС со ссылкой на судью.

Германа подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая украинские власти сообщили о смерти Аркадия Бабченко в результате покушения. На следующий день стало известно, что «смерть» была инсценировкой. Сегодня участник силовой операции Киева в Донбассе Алексей Цымбалюк заявил, что «киллером», сдавшим спецслужбам заказчиков убийства Бабченко, был именно он.