Участник войны в Донбассе назвал себя исполнителем «покушения» на Бабченко

Украинец Алексей Цымбалюк заявил, что именно он получил заказ на убийство журналиста Аркадия Бабченко.



«После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу», — написал Цымбалюк в Facebook.

Цымбалюк заявил, что в СБУ «работают талантливые молодые опера», к которым «спокойно идешь с информацией о заказах на убийство и не боишься, что тебя сольют заказчикам».

Агентство УНИАН называет Цымбалюка участником АТО, то есть боевых действий в Донбассе



Другие источники пока не подтвердили, что именно Цымбалюк получил заказ на убийство Бабченко.

Суд в Киеве назвал предполагаемого организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Накануне выяснилось, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой.

