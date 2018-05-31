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УНИКС обыграл «Нижний Новгород» и прошел в «Финал четырех»

22:00, 31.05.2018
УНИКС обыграл «Нижний Новгород» и прошел в «Финал четырех»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в четвертом матче четвертьфинала чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матч проходил в Казани и закончился со счетом 101:86 (24:24, 25:19, 26:13; 26:30). Счет в серии 3:1.

«Финал четырех» стартует 8 июня. В полуфинале казанский клуб встретится с «Химками», а ЦСКА — с «Зенитом».

В предыдущей игре 28 мая УНИКС обыграл в овертайме «Нижний Новгород». Подробнее об игре — в материале «Реального времени».

СпортБаскетбол Татарстан
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