УНИКС обыграл «Нижний Новгород» и прошел в «Финал четырех»

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в четвертом матче четвертьфинала чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матч проходил в Казани и закончился со счетом 101:86 (24:24, 25:19, 26:13; 26:30). Счет в серии 3:1.

«Финал четырех» стартует 8 июня. В полуфинале казанский клуб встретится с «Химками», а ЦСКА — с «Зенитом».



В предыдущей игре 28 мая УНИКС обыграл в овертайме «Нижний Новгород». Подробнее об игре — в материале «Реального времени».

