УНИКС в овертайме обыграл «Нижний Новгород» со счетом 95:94
Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над «Нижним Новгородом» в третьем матче четвертьфинала чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч проходил в Нижнем Новгороде и закончился в овертайме со счетом 95:94 (19:21, 23:21, 20:22; 23:21; 10:9). Счет в серии 2:1.
Следующий матч состоится 31 мая в Казани.
В предыдущей игре 26 мая УНИКС проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 74:77.СпортБаскетбол
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