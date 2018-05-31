Бречалов о реконструкции Центральной площади Ижевска: «Мы хотим людям к Новому году подарить современную вау-площадь»

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что власти республики на 99,9% готовы к реконструкции Центральной площади Ижевска. При этом в бюджете нет денег на проект.

«Мы хотим людям к Новому году подарить современную вау-площадь. Это сложный проект, и я сам этим занимаюсь», — передает слова Бречалова «Сусанин».

Глава Удмуртии отметил, что на реконструкцию планируется взять кредит. Он отметил, что кредитная нагрузка ляжет «не на бюджет республики, а через эффективность, возможно, Летнего сада».

Руководитель региона также высказался в отношении патриотов республики, которе не хотят работать.

«Тут ультрапатриотов про Удмуртию пруд пруди, но сделать что-то, я даже не знаю какими словами это назвать. Мы по РЖД должны, по Газпрому должны, по застройщикам должны», — заявил Бречалов.

Ранее председатель гордумы Ижевска Олег Гарин уже сообщал, что реконструкция Центральной площади города начнется в 2018 году. Именно это общественное пространство выиграло в голосовании по благоустройству.