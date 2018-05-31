Гулянья для болельщиков «Ак Барса» будут перенесены на август

Перед началом официального чествования команды «Ак Барс» президент клуба Наиль Маганов дал комментарий корреспонденту «Реального времени» по поводу переноса чествования для болельщиков.

— Сейчас приедут представители клуба. Ведь надо, во-первых, и с артистами, и с телевидением согласовать. Это не одномоментный вопрос. Постараемся оперативно решить, — сказал Наиль Маганов.

Так же ситуацию прокомментировал представитель арт-отдела «Ак Барса» Глеб Филиппов.

— Скорее всего мы совместим чествование с летним фестивалем болельщиков. В августе, после чемпионата мира по футболу, сказал представитель клуба.

Напомним, что накануне прошло чествование хоккейного клуба «Ак Барс» по случаю завоевания третьего Кубка Гагарина. Однако днем в Казани прошел сильный ураган, и из-за его последствий часть мероприятий для болельщиков, в том числе и концерт, были отменены.