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Гулянья для болельщиков «Ак Барса» будут перенесены на август

16:37, 31.05.2018

Перед началом официального чествования команды «Ак Барс» президент клуба Наиль Маганов дал комментарий корреспонденту «Реального времени» по поводу переноса чествования для болельщиков.

— Сейчас приедут представители клуба. Ведь надо, во-первых, и с артистами, и с телевидением согласовать. Это не одномоментный вопрос. Постараемся оперативно решить, — сказал Наиль Маганов.

Так же ситуацию прокомментировал представитель арт-отдела «Ак Барса» Глеб Филиппов.

— Скорее всего мы совместим чествование с летним фестивалем болельщиков. В августе, после чемпионата мира по футболу, сказал представитель клуба.

Напомним, что накануне прошло чествование хоккейного клуба «Ак Барс» по случаю завоевания третьего Кубка Гагарина. Однако днем в Казани прошел сильный ураган, и из-за его последствий часть мероприятий для болельщиков, в том числе и концерт, были отменены.

СпортХоккей Татарстан
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