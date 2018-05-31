Полиция задержала подозреваемых в организации интим-салонов в Казани, Уфе и других городах Поволжья
Сотрудники МВД задержали предполагаемых организаторов сети борделей. Интим-салоны были расположены в Москве, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Пензе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми.
«Спецоперация по задержанию всех участников криминального бизнеса прошла одновременно в 10 городах России», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, была пресечена «противоправная деятельность более 60 лиц». Сред них организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов.
Шестеро подозреваемых арестованы, еще один под подпиской о невыезде.
После обысков в борделях изъяты деньги. Расследование продолжается.Происшествия БашкортостанТатарстан
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