Главный тренер саратовского «Автодора» Пашутин: «В будущем будем бороться за самые высокие места»

Баскетбольный клуб «Автодор» потерпел третье поражение в четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ от питерского «Зенита» — 78:90 и выбыл из розыгрыша. Главный тренер саратовской команды Евгений Пашутин подвел итог сезону:



— Поздравляю всех с окончанием сезона. К сожалению, четвертьфинальная серия для нас завершена. Сегодня попытались навязать борьбу. В некоторых четвертях нам это удавалось, в некоторых нет. Когда демонстрировали хорошую защиту, то сдерживали снайперов «Зенита», контролировали подбор, появлялась возможность самим убегать в быстрые прорывы и играть сбалансированно в нападении. Как только прекращали обороняться, гости получали возможности для свободных атак.

Тем не менее, хочу поблагодарить ребят за сезон. Они достойно сражались. Отдельное спасибо саратовским болельщикам! У нас достойная команда. Конечно, всем нам хотелось попасть в «Финал четырех». Уверен, в будущем «Автодор» заслуживает возвращения в верхнюю часть турнирной таблицы и борьбы за самые высокие места. Конечно, этот путь не такой простой. Также благодарю весь клуб за работу.