Суд продлил арест «долларовому» полицейскому Рафикову до 5 августа

Суд продлил до 5 августа арест подполковнику полиции, замначальника отдела БОП МВД по РТ Евгению Рафикову, который является вторым фигурантом в деле о взятке в $100 тыс.

О продлении заключения ходатайствовал следователь Равиль Шайдуллин. Прокурор Ильнур Давлиев поддержал обвинение. При этом сам Рафиков по-прежнему не признает вину, передает журналист «Реального времени» из зала суда.

Напомним, он был задержан 16 апреля по показаниям первого фигуранта дела — начальника отдела угрозыска МВД Татарстана Романа Пахомова. Он частично признал вину и сегодня суд продлил ему домашний арест до 5 августа.