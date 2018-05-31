Москва заинтересована в реализации экономических проектов с КНДР и Южной Кореей — МИД РФ
Москва заинтересована в реализации трехсторонних экономических проектов с Северной и Южной Кореей.
«Лидеры Севера и Юга на встрече выразили заинтересованность в объединении железнодорожных сетей», — цитирует министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ТАСС. Лавров добавил, что Россия готова по-соседски помочь реализовать этот проект.
Ранее стало известно, что на встрече лидеров Лавров с представителями КНДР обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяются мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым