Москва заинтересована в реализации экономических проектов с КНДР и Южной Кореей — МИД РФ

Москва заинтересована в реализации трехсторонних экономических проектов с Северной и Южной Кореей.

«Лидеры Севера и Юга на встрече выразили заинтересованность в объединении железнодорожных сетей», — цитирует министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ТАСС. Лавров добавил, что Россия готова по-соседски помочь реализовать этот проект.

Ранее стало известно, что на встрече лидеров Лавров с представителями КНДР обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяются мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.