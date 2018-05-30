Лавров посетит КНДР 31 мая — МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая.
«Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении министерства.
Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств планируется 12 июня в Сингапуре.Общество
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