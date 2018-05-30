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Лавров посетит КНДР 31 мая — МИД РФ

09:20, 30.05.2018
Лавров посетит КНДР 31 мая — МИД РФ
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая.

«Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении министерства.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал дату встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Очная беседа глав государств планируется 12 июня в Сингапуре.

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