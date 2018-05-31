Суд Манхэттена предъявил обвинение Харви Вайнштейну

Суд Манхэттена предъявил обвинение в изнасиловании продюсеру фильмов «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейну. Мужчина свою вину не признал.

«Это обвинительное заключение подводит подсудимого на шаг ближе к ответственности за преступления, в совершении которых его обвиняют», — цитирует NBC News окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса.

По данным The New York Times, где опубликовали расследование, в течение 30 лет Вайнштейн склонял молодых актрис и других сотрудниц компании к близости, обещая взамен быстрый карьерный рост. Вайнштейна арестовали после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке 25 мая.