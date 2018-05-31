Прохоров выкупил в МФК долю компании Вексельберга

Михаил Прохоров реализовал пут-опцион на выкуп 39,42% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК) у подконтрольной Виктору Вексельбергу Winterlux Limited.

«21 мая 2018 года Прохоровым М.Д. было получено предварительное согласие ЦБ на увеличение доли в Банке МФК, а 29 мая 2018 года в реестре акционеров Банка МФК была завершена перерегистрация пакета акций Winterlux Limited на имя Прохорова М.Д.», — говорится на сайте ОНЭКСИМа.

Отмечается, что договор по опциону был заключен 30 августа 2016 года.



Ранее сообщалось, что Вексельберг из-за санкций сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Напомним, в апреле США ввели санкции в отношении российского бизнеса. Помимо активов Виктора Вексельберга, под санкции попали подконтрольные Олегу Дерипаске «Русал» и En+.