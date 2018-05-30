Новости происшествий

23:30 МСК
Новости раздела
Происшествия

Ветер повредил кровлю терминала в аэропорту Самары

23:11, 30.05.2018
Ветер повредил кровлю терминала в аэропорту Самары
Фото: ru.wikipedia.org

Шквалистый ветер повредил кровлю пассажирского терминала в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре. В результате происшествия никто не пострадал.

«Из-за сильного ветра с грозой, который квалифицируется как шквалистый ветер, была повреждена кровля пассажирского терминала в зоне внутренних рейсов, упал кусок кровли. Никто не пострадал, ни воздушных судов, ни спецтехники на месте происшествия не было», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта и его расписание.

«Выведен из работы сдвоенный выход на посадку, это 10 и 11 выходы», — уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что ураган сорвал крышу Кремля в Нижнем Новгороде.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем