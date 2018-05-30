Ветер повредил кровлю терминала в аэропорту Самары

Шквалистый ветер повредил кровлю пассажирского терминала в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре. В результате происшествия никто не пострадал.



«Из-за сильного ветра с грозой, который квалифицируется как шквалистый ветер, была повреждена кровля пассажирского терминала в зоне внутренних рейсов, упал кусок кровли. Никто не пострадал, ни воздушных судов, ни спецтехники на месте происшествия не было», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта и его расписание.

«Выведен из работы сдвоенный выход на посадку, это 10 и 11 выходы», — уточнила собеседница агентства.

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