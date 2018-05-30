Ураган сорвал крышу Кремля в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сегодня ураганом сорвало крышу с одной из башен Кремля. Пострадала также крыша, установленная на кремлевской стене.



По данным энергетиков, из-за урагана без энергоснабжения остались почти 10 тыс. человек. Последствия аварии планируется устранить до наступления темноты. В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы из соседних регионов, передает «Коммерсантъ».



Врио губернатора Глеб Никитин заявил о необходимости экстренных служб координировать действия для того, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия урагана и не допустить перебоев в работе систем жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер в Нижнем Новгороде нанес многочисленные повреждения. В городе повалены деревья и сорваны крыши нескольких домов.