Компания из Татарстана поставила медицинское оборудование в Индию
Компания POZIS из Татарстана(входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») впервые поставила в Индию медицинское оборудование.
Предприятие оснастило один из крупнейших медцентров Дели современными обеззараживающими устройствами для очистки и дезинфекции воздуха в помещениях.
Сумма контракта и объем поставок не уточняются. Отмечается, что медицинская продукция POZIS впервые была представлена публике международной выставки в Дубае (ОАЭ) и вызвала большой интерес.
«За время работы выставки экспозицию POZIS посетили представители более чем 100 компаний из Индии, Саудовской Аравии, стран Африки и других. В результате нами был выигран тендер на оснащение одного из крупнейших медицинских центров Индии", — цитирует пресс-служба компании гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина.
Ранее сообщалось, что зеленодольский завод POZIS начал производить холодильники со встроенной звуковой функцией.Бизнес Татарстан
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