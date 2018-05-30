Компания из Татарстана поставила медицинское оборудование в Индию

Компания POZIS из Татарстана(входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») впервые поставила в Индию медицинское оборудование.



Предприятие оснастило один из крупнейших медцентров Дели современными обеззараживающими устройствами для очистки и дезинфекции воздуха в помещениях.

Сумма контракта и объем поставок не уточняются. Отмечается, что медицинская продукция POZIS впервые была представлена публике международной выставки в Дубае (ОАЭ) и вызвала большой интерес.

«За время работы выставки экспозицию POZIS посетили представители более чем 100 компаний из Индии, Саудовской Аравии, стран Африки и других. В результате нами был выигран тендер на оснащение одного из крупнейших медицинских центров Индии", — цитирует пресс-служба компании гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина.

Ранее сообщалось, что зеленодольский завод POZIS начал производить холодильники со встроенной звуковой функцией.