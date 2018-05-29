Следком РФ возбудил дело после убийства журналиста в Киеве

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

«За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.