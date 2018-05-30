АО «Ижевские электрические сети» оценили в 2,3 млрд рублей

Власти оценили АО «Ижевские электрические сети» в 2,3 млрд рублей. Стоимость Воткинского предприятия может достигнуть 1,2 млрд рублей.

Гендиректор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов подчеркнул, что оценка предварительная, передает «Коммерсант».

Напомним, что по итогам 2017 года стоимость чистых активов предприятия оценивалась в 2,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти планируют продажу имущества «Ижевских электрических сетей». Мэр города Юрий Тюрин сообщал, что интерес к предприятию проявляло «Удмуртэнерго».

Однако «Коммерсант» уже писал, что купить Ижевские энергосети предлагали пока только нижегородскому ПАО «МРСК Центра и Приволжья».