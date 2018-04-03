Стоимость чистых активов «Ижевских электросетей» выросла на 300 миллионов рублей

По итогам 2017 года стоимость чистых активов АО «Ижевские электрические сети» составляет 2,2 млрд рублей. За год она выросла на 300 млн рублей.

В 2016 году этот показатель составлял 1,9 млрд рублей, передает «Коммерсант».

На балансе предприятия, специализирующегося на электроснабжении Ижевска, находится 973 трансформаторных подстанции, 970 км воздушных линий, 2487 км кабельных линий, 1730 силовых трансформаторов.

Ранее сообщалось, что власти планируют продажу имущества «Ижевских электрических сетей». Мэр города Юрий Тюрин сообщал, что интерес к предприятию проявляло «Удмуртэнерго». По его оценке, компания стоит около 1,5—2 млрд рублей.