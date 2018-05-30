Казань посетит первый замглавы МВД РФ Александр Горовой

Фото: мвд.рф

Завтра, 31 мая, в Казани президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретится с первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Александром Горовым. Об этом говорится в плане на неделю, размещенном пресс-службой президента РТ.

Другие подробности визита Горового в столицу Татарстана не приводятся.



Напомним, что 29 мая в Казань приезжал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к охране порядка перед ЧМ-2018 и посетил стадион «Казань Арена».

Также Колокольцев провел в столице РТ рабочее совещание с участием руководителей МВД по Республике Татарстан.