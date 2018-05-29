Глава МВД РФ проверил стадион «Казань Арена»

Фото: МВД РФ

Сегодня в Казани министр внутренних дел России Владимир Колокольцев проверил готовность сводного отряда полиции к охране порядка перед ЧМ-2018.

Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым министр посетил стадион «Казань Арена», где пройдут шесть матчей международного турнира, а также осмотрел помещения пункта временной дислокации сводного отряда полиции, в которых разместились прикомандированные сотрудники.





Полицейские проживают в одно- и двухместных комнатах с удобствами, созданы условия для спортивных занятий, организован кабинет психоэмоциональной разгрузки, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В Казани Колокольцев провел рабочее совещание с участием руководителей МВД по РТ и покинул город.

