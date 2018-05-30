«Саратовские авиалинии» прекратили операционную деятельность

Компания «Саратовские авиалинии» прекратила свою операционную деятельность.

«Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» с 31 мая 2018 года. Авиакомпания прекратила свою операционную деятельность», — говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что пассажиры смогут осуществить возврат авиабилетов.

Кроме того, с 1 июня 2018 года аэропорт Саратов (Центральный) переходит на регламентный режим работы: с 8.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 22.00 часов. В пресс-службе «Саратовских авиалиний» уточнили, что будут обслужены все рейсы, заявленные в установленном порядке.

Ранее стало известно, что «Саратовские авиалинии» приостановили все полеты с 30 мая. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, отмененными рейсами авиаперевозчика займется специальная комиссия.