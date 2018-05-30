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Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Андреем Тихоновым

14:10, 30.05.2018

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» договорилось о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым, сообщается в официальном «твиттере» самарского клуба. Соглашение подписано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Прежний контракт Тихонова истек по окончании сезона 2017/18.

Под руководством Андрея Тихонова самарская команда вышла в Премьер-лигу, заняв второе место в чемпионате Футбольной национальной лиги вслед за ФК «Оренбург».

Пока же Самара в ожидании большого футбола: «Самара Арена», домашний стадион «Крыльев Советов», — одна из арен стартующего скоро в России чемпионата мира — 2018.


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