«Рубин» поздравил Сергея Семака с назначением главным тренером «Зенита»

Казанский «Рубин» поздравил Сергея Семака с назначением на пост главного тренера питерского «Зенита». Соответствующая запись появилась на странице официального твиттера татарстанского клуба.



Напомним, что Сергей Семак в качестве игрока выступал за «Рубин» с 2008 по 2010 год и был капитаном казанского клуба. В столице Татарстана полузащитник завоевал два титула чемпиона России, а также Суперкубок страны.



Отметим, что в минувшем сезоне Сергей Семак был главным тренером ФК «Уфа», с которой показал наилучший результат в истории башкирского клуба — шестое место. Это позволило в следующем сезоне уфимцам дебютировать в еврокубках.

Сегодня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поисках нового главного тренера команды. Напомним, накануне стало известно, что Сергей Семак перешел из «Уфы» в петербургский «Зенит» и заключил контракт по схеме «2+1».

