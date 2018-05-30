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«Рубин» поздравил Сергея Семака с назначением главным тренером «Зенита»

12:58, 30.05.2018

Казанский «Рубин» поздравил Сергея Семака с назначением на пост главного тренера питерского «Зенита». Соответствующая запись появилась на странице официального твиттера татарстанского клуба.

Напомним, что Сергей Семак в качестве игрока выступал за «Рубин» с 2008 по 2010 год и был капитаном казанского клуба. В столице Татарстана полузащитник завоевал два титула чемпиона России, а также Суперкубок страны.

Отметим, что в минувшем сезоне Сергей Семак был главным тренером ФК «Уфа», с которой показал наилучший результат в истории башкирского клуба — шестое место. Это позволило в следующем сезоне уфимцам дебютировать в еврокубках.

Сегодня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о поисках нового главного тренера команды. Напомним, накануне стало известно, что Сергей Семак перешел из «Уфы» в петербургский «Зенит» и заключил контракт по схеме «2+1».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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