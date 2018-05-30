Шамиль Газизов: «Решение о новом главном тренере «Уфы» примем в течение 10 дней»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о новом главном тренере команды. Напомним, накануне стало известно, что Сергей Семак перешел из «Уфы» в петербургский «Зенит».

«В течение десяти дней примем решение. Склоняемся в сторону отечественного тренера. Он должен знать ментальность. Постараемся подобрать тренера по духу. Любое назначение новых людей это всегда риск», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

Семак работал в «Уфе» с декабря 2016 года. В сезоне-2018/19 уфимцам предстоит игра в Лиге Европы. Одним из претендентов на место нового главного тренера «Уфы» является молодой уфимский наставник Сергей Томаров.