Татарстан и Киргизия договорились вместе снимать кино

Татарстанские и кыргызстанские кинематографисты будут вместе снимать фильмы. Об этом сообщила руководитель «Татаркино», продюсер Миляуша Айтуганова по итогам завершившихся в Бишкеке Дней кино Татарстана.

По ее словам, в параллельную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК) будет включена отдельная секция «Дни кино Кыргызстана».



Кроме того, Кыргызская сторона предоставила дирекции Казанского кинофестиваля фильмы по произведениям Чингиза Айтматова, которые покажут в сентябре этого года. «Татаркино», в свою очередь, передало в дар кадры пребывания Айтматова в Лейпциге в 2007 году, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Вместе с тем режиссеры и продюсеры из Киргизии получили приглашение посетить Казань в рамках предстоящего КМФМК.

Напомним, что в прошлом году лучшим полнометражным фильмом КМФМК стала картина «Холод Каландара» режиссера Мустафы Кара.