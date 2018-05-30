Новости общества

14:01 МСК
Новости раздела
Общество

Татарстан и Киргизия договорились вместе снимать кино

12:07, 30.05.2018
Татарстан и Киргизия договорились вместе снимать кино
Фото: pxhere.com

Татарстанские и кыргызстанские кинематографисты будут вместе снимать фильмы. Об этом сообщила руководитель «Татаркино», продюсер Миляуша Айтуганова по итогам завершившихся в Бишкеке Дней кино Татарстана.

По ее словам, в параллельную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК) будет включена отдельная секция «Дни кино Кыргызстана».

Кроме того, Кыргызская сторона предоставила дирекции Казанского кинофестиваля фильмы по произведениям Чингиза Айтматова, которые покажут в сентябре этого года. «Татаркино», в свою очередь, передало в дар кадры пребывания Айтматова в Лейпциге в 2007 году, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Вместе с тем режиссеры и продюсеры из Киргизии получили приглашение посетить Казань в рамках предстоящего КМФМК.

Напомним, что в прошлом году лучшим полнометражным фильмом КМФМК стала картина «Холод Каландара» режиссера Мустафы Кара.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем