Аренда банковских ячеек в Банке «Аверс»

Фото: предоставлено Банком «Аверс»

Хотите отдыхать на море спокойно и не переживать по поводу оставленных дома документов, драгоценностей, денег или любимых коллекций? Арендуйте банковский сейф в Банке «Аверс».

В Банке «Аверс» можно арендовать сейфовую ячейку для сохранения ценностей. Срок аренды составляет от 7 дней до 1 года. Услуга предоставляется в офисах Банка:

Казань, ул. Мусы Джалиля, 5;

Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, 29б (14/05б);

Нижнекамск, пр. Мира, 11.

Сейфовые ячейки находятся в специальном помещении — хранилище ценностей банка. Оно оснащено современными средствами защиты, обеспечивающими практически полную неприкосновенность содержимого сейфовых ячеек.

Сейфовые ячейки (иначе — банковские ячейки, банковские сейфы) — специальные металлические боксы, или сейфы разных размеров, расположенные в особо защищенных помещениях банка и предназначенные для хранения денег и ценных вещей клиентов банка. Услуга хранения ценностей в ячейках в ряде банков называется «Сейфинг», но чаще встречается более привычное словосочетание «Аренда банковских сейфов».



Для аренды сейфовой ячейки банк заключает договор с клиентом. Арендная плата зависит от срока аренды и размера сейфовой ячейки. Доступ к сейфовой ячейке клиент сможет получить в любое время работы банка, предъявив ключ и документ, удостоверяющий личность.

Банк берет на себя ответственность за сохранность и неприкосновенность сейфа, а также гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте (за исключением обстоятельств, указываемых в договоре аренды сейфовой ячейки). Он также несет ответственность за исправность сейфовых ячеек и за безопасность работы с ними и обеспечивает охрану сейфовых ячеек. Сейфовую ячейку можно открыть только с одновременным использованием двух ключей, один из которых хранится в банке, второй — у вас или вашего доверенного лица.

Подробная информация в офисах Банка «Аверс», на сайте aversbank.ru или по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный).

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