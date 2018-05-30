Кристиан Нобоа: Семак — лучшее, что могло случиться с «Зенитом»

Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа, проводивший вторую половину сезона в «Рубине» на правах аренды, прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита»:

— Семак — это лучшее, что могло случиться с «Зенитом». Российский тренер, который по-настоящему любит клуб, играл в нем, работал в нем, знает все и всех. Он очень много сможет дать «Зениту», это самый подходящий вариант для клуба. Надеюсь, мы — футболисты, которые будем в команде, — сможем помочь ему и доказать своей игрой, что не зря носим зенитовскую футболку, — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне Сергей Семак покинул должность главного тренера ФК «Уфа». В тот же день петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта со специалистом. Под руководством Семака уфимская команда заняла самое высокое в своей истории 6-е место в РФПЛ и вышла в Лигу Европы.