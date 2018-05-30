Выплаты на детей до трех лет увеличат до конца года

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Сейчас оно составляет 50 рублей в месяц и выплачивается работодателем.

По словам экспертов, пособие на ребенка должно составлять не меньше 10 тыс. рублей, тогда это будет реальная помощь. Экономисты опасаются: если расходы полностью лягут на работодателей, это будет сильным ударом по бизнесу, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ поможет молодым матерям с работой и обучением.