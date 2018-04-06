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Минтруд РФ поможет молодым матерям с работой и обучением

15:16, 06.04.2018
Минтруд РФ поможет молодым матерям с работой и обучением
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что службам занятости необходимо отработать схему поддержки семьи после рождения ребенка.

Он отметил, что нужно выявлять причины бедности российских семей и помогать им. В том числе трудоустраивать или обучать востребованным на рынке труда профессиям, сообщает «Российская газета».

Кроме того, он предложил создать условия для профессионального обучения матерей. Так, по его мнению, у женщин должна быть возможность оставить ребенка под присмотром в специальных комнатах и идти учиться.

Ранее Минтруд разработал поправки в законодательство, которые упрощают систему получения пособий на первого ребенка.

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