Алехандро Домингес поздравил Сергея Семака с назначением в питерский «Зенит»

Аргентинский нападающий «Райо Вальекано» и бывший игрок «Рубина» Алехандро Домингес прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

«Я очень рад за Семака. Он — отличный партнер на поле, настоящий капитан, лидер и прекрасный человек. Надеюсь, он приведет «Зенит» к победам и его будет ждать успех», — приводит слова Домингеса «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Сергей Семак подписал с «Зенитом» контракт на 2 года.

Добавим, что Домингес играл вместе с Семаком в «Рубине» под руководством нынешнего главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева.