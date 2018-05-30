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Полиция Украины опубликовала фоторобот убийцы российского журналиста

00:04, 30.05.2018

Полиция Украины показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко.

«Возраст — от 40 до 45 лет, рост 175—180 см, телосложение среднее, имеется живот», — говорится в описании убийцы в Twitter.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенкова, у убийцы Бабченко могли быть сообщники.

«Один [стрелял], мы можем сказать точно, возможно были еще сообщники», — заявил Крищенков в эфире телеканала «112.Украина».

Расследование продолжается. Отмечается, что с утра будет проведен повторный обход территории и проверены данные видеорегистраторов близлежащих автомобилей.

Накануне в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

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