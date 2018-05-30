Полиция Украины опубликовала фоторобот убийцы российского журналиста

Полиция Украины показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Аркадия Бабченко.

«Возраст — от 40 до 45 лет, рост 175—180 см, телосложение среднее, имеется живот», — говорится в описании убийцы в Twitter.

В'ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві pic.twitter.com/wTxLRwfKgp

— МВС України (@MVS_UA) 29 мая 2018 г.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенкова, у убийцы Бабченко могли быть сообщники.



«Один [стрелял], мы можем сказать точно, возможно были еще сообщники», — заявил Крищенков в эфире телеканала «112.Украина».



Расследование продолжается. Отмечается, что с утра будет проведен повторный обход территории и проверены данные видеорегистраторов близлежащих автомобилей.



Накануне в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.