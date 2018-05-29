Прокурор запросил 7 лет для обвиняемого в похищении сына главреда «Вечерней Казани»

Фото: Реальное время

Сегодня в Верховном суде РТ финишировали судебные прения по делу о похищении в 2006 году сына главного редактора газеты «Вечерняя Казань». Обвиняемому в причастности к этому преступлению Денису Федотову грозят 7 лет колонии строгого режима — такое наказание запросил гособвинитель.

Потерпевший и его отец на заседании не присутствовали. По данным «Реального времени», наказание Федотову они оставили на усмотрение суда, гражданский иск не заявляли. В ходе заседания от представителя потерпевших прозвучало мнение, что реальный заказчик похищения так и не был установлен.

В свою очередь адвокат подсудимого сегодня намекал на некую политическую подоплеку дела, и просил применить к Федотову сроки давности. По мнению гособвинения, требование безосновательно — после совершения преступления Федотов был объявлен в розыск и скрывался больше 10-ти лет. На время розыска сроки давности приостанавливаются. Напомним, в ночь на 21 января 2006 года в Казани был похищен 19-летний сын главного редактора газеты «Вечерняя Казань», который на третьи сутки смог сбежать из частного дома поселка Нагорный, где его удерживали. Для этого ему пришлось перегрызть веревки и выбить стекло.

В феврале 2007-го за это преступление были осуждены водитель издательства «Идел-Пресс» Фарит Фатхутдинов и еще четверо казанцев, получившие в сумме 51 год лишения свободы. Обвинение придерживалось версии, что действовали они по заказу неустановленных лиц, рассчитывая на вознаграждение в 100 тыс. долларов. Причем сначала заказчиком похищения Фатхутдинов называл своего шефа — главного инженера издательства, но позже заявил, что это был оговор.

37-летнему соучастнику похищения Денису Федотову тогда удалось скрыться. Сегодня в последнем слове он признал свою вину и заочно извинился перед потерпевшими.

Ожидается, что приговор по резонансному делу будет оглашен 31 мая.





