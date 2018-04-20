Спустя 12 лет судят участника похищения сына главреда «Вечерней Казани»

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Сегодня Верховный суд Татарстана приступит к рассмотрению дела о резонансном преступлении 12-летней давности: в ночь на 21 января 2006 года в Казани был похищен 19-летний сын главного редактора газеты «Вечерняя Казань», который на третьи сутки смог сбежать из частного дома поселка Нагорный, где его удерживали. Для этого ему пришлось перегрызть веревки и выбить стекло.

В феврале 2007-го за это преступление были осуждены водитель издательства «Идель-пресс» Фарит Фатхутдинов и еще четверо казанцев, получившие в сумме 51 год лишения свободы. Обвинение придерживалось версии, что действовали они по заказу неустановленных лиц, рассчитывая на вознаграждение в 100 тыс. долларов. Причем сначала заказчиком похищения Фатхутдинов называл своего шефа — главного инженера издательства, но позже заявил, что это был оговор.

37-летнему соучастнику похищения Денису Федотову тогда удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск.

В 2018-м оперативники получили информацию о его местонахождении и роли в преступлении. Узнав об этом, Федотов написал явку с повинной. В частности, он сообщил, что ему и его двоюродному брату Сергею Трифонову за помощь в похищении обещали по 20 тыс. долларов.

Кроме того, Федотов признался, что участвовал в отъеме телефона, наручных часов, браслета и бумажника у сына главреда. Поэтому в суд его дело ушло по обвинениям в похищении человека и грабеже.

В ходе следствия было установлено, что преступники тщательно готовились к преступлению и почти неделю следили за маршрутами парня, прежде чем напасть на него при выходе с автостоянки.

Напомним, в этом году сотрудники Следкома и МВД сообщили о задержании бригады, причастной к убийству «обнальщика» в Константиновке и похищению бизнесмена из Санкт-Петербурга, у которого требовали выкуп в 15 млн рублей.