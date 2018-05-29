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Сослан Джанаев: «Ивелин Попов хочет играть в «Рубине»

13:45, 29.05.2018

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев рассказал, что болгарский полузащитник Ивелин Попов хочет остаться в казанской команде.

«Ивелин — хороший парень и замечательный игрок. Мы все надеемся, что со «Спартаком» договорятся. Думаю, он сам не против. Я с ним разговаривал — он хочет играть в «Рубине», — сказал Джанаев в интервью Sport24.ru.

Напомним, Ивелин Попов выступал за «Рубин» на правах аренды. В девяти матчах он забил четыре гола. Ранее появилась информация, что «Рубин» решил не выкупать контракт болгарина и игрок вернется в «Спартак».

СпортФутбол Татарстан
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