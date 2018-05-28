«Рубин» решил не выкупать Ивелина Попова у «Спартака»

Казанский клуб решил не выкупать контракт полузащитника за 2 миллиона евро. Такую сумму, а также включение в сделку защитника «Рубина» Федора Кудряшова запросил московский «Спартак», сообщает «СЭ».

«Сейчас в «Рубине» не тянули с ответом на предложение о выкупе трансфера Попова — цена в 2 миллиона евро при лимите на легионеров, который будет сохраняться еще 2 года, и довольно высокая зарплата делали выкуп прав невозможным. Кроме того, у клуба из столицы Татарии весьма непростая ситуация. Попытка включить Попова в сделку по Кудряшову не была услышана в Казани.

Попов найдет себе новый клуб (говорят про определенный интерес в Турции) или начнет подготовку к сезону с московской командой», — говорится в СЭ.

30-летний спортсмен провел в «Рубине» вторую половину сезона и в 9 матчах забил за казанский клуб 4 мяча. По информации издания, казанцы платили около 500 тысяч евро из зарплаты футболиста в 1,8 миллиона евро в год.