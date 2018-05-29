Глава Минпромторга РТ рассказал, кто из предприятий заинтересован в СПИКах

Заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов назвал необходимым условием для автомобильной отрасли.

«На СПИК претендуют все те предприятия, которые планируют участвовать в мерах получения государственной поддержки. Например, меры по содействию экспорта, получению утилизационного сбора — практически все они автопроизводители. Поскольку режим промышленной сборки и соглашение промышленной сборки уже заканчивают или закончили свое действие, то следующим этапом будет не новая промсборка, а подписание специального инвестиционного контракта.

Поэтому практически все автопроизводители и производители тракторов и другой техники будут приходить к тому, чтобы готовить специальные инвестиционные контракты. Например, была встреча с минским автозаводом, производство есть в том числе и в республике. Они работают над тем, чтобы выйти на подписание СПИКа», — прокомментировал «Реальному времени» глава ведомства.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума между КАМАЗом и «Даймлер КАМАЗ Рус» был подписан СПИК почти на 47 млрд рублей, из которых 39 млрд рублей выделяет татарстанское предприятие. Цель — развитие модельного ряда автомобилей.