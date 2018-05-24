В рамках ПМЭФ КАМАЗ заключит контракт на 46,5 млрд рублей, а «Газпром» подпишет договор о сотрудничестве с РТ

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 будут подписаны соглашения Татарстана и ПАО «Газпром», а также между ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус». Об этом на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Так, в рамках сотрудничества с РТ «Газпром» планирует открыть в Иннополисе лабораторию, направленную на исследование и разработку программных комплексов для нефтегазового сектора.



КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подпишут специальный инвестиционный контракт по развитию модельного ряда автомобилей. Инвестиции со стороны челнинской компании составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер» — 7,7 млрд рублей. Срок реализации этого специального инвестиционного контракта составит 10 лет.

Ранее Татарстан и Ташкентская область в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве.