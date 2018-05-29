Мэрия Красногорска: «Когда Монсон получит российский паспорт, у него сразу появится прописка в городе»

Сегодня известный боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон официально стал гражданином РФ. После получения российского паспорта он зарегистрируется в Красногорске (Московская область), сообщил «Реальному времени» заместитель главы городского округа Ростислав Мурзагулов.

«Думаю, с получением паспорта ФМС долго тянуть не будет. Он уже купил в Красногорске квартиру. Как появится паспорт, так сразу у него появится прописка в городе», — прокомментировал собеседник «Реального времени».

29 мая президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу.

«Мы рады, что Монсон получил российское гражданство. Он патриот нашей страны, он очень любит Россию, россиян, своих коллег, детей, которых он здесь тренирует. Он большой молодец. Это гражданин, которым Россия будет безусловно гордиться», — сказал Мурзагулов корреспонденту нашей интернет-газеты.

По его словам, новоиспеченный российский гражданин активно учит русский язык, участвует в общественной жизни Красногорска — ходит на субботники, проводит встречи с общественностью.

«Он неравнодушный человек. Нам очень повезло, что Джефф выбрал Красногорск для места своего постоянного проживания и работы. Мы гордимся таким земляком и рады, что Владимир Владимирович быстро подписал все необходимые документы», — поделился впечатлениями с нашим изданием подмосковный чиновник.

Как сообщало «Реальное время», в апреле Монсон по настоянию супруги обосновался в Красногорске. Здесь он купил квартиру с окнами, смотрящими на лес. Переезду в столицу Подмосковья поспособствовал мэр города Радий Хабиров. Титулованный спортсмен в местном ФОКе открыл спортивную секцию для мальчиков.