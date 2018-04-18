Борец Джефф Монсон по настоянию русской жены обосновался в Красногорске

Борец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон обосновался в Красногорске. На таком решении настояла супруга спортсмена, сообщил «Реальному времени» заместитель главы администрации городского округа Ростислав Мурзагулов.

В подмосковном городе Монсон будет учить местных детей борцовским навыкам. Причем его главным требованием к руководству города было бесплатное посещение занятий для ребят.

«Он был принципиально против коммерческих секций, поскольку хочет отбирать талантливых ребят и растить из них чемпионов», — рассказал Мурзагулов нашей интернет-газете.

Со своими подопечными в спортивной школе известный тренер будет заниматься ежедневно. Работать он будет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Свое первое занятие он проведет 25 апреля.

«Теперь к нам обрушился шквал звонков. Все ребята хотят к нему записаться. И перед директором ФОКа дилемма — как отбирать ребят», — продолжил наш собеседник.

По его словам, Джефф Монсон быстро осваивает русский язык, чему способствует и его русская жена Евгения. К слову, именно она и настояла на переезде в подмосковный город. Теперь чета Монсонов покупает себе квартиру в Красногорске. Окна их дома будут смотреть на лес, в котором борец будет совершать пробежки и разминки на свежем воздухе.

Переезду в Подмосковье поспособствовал и мэр Красногорска Радий Хабиров.

«Радий Фаритович — тоже борец, они друг друга легко понимают. К тому же быстро нашли общий язык и по-мужски», — подчеркнул Мурзагулов.

Напомним, о планах Джеффа Монсона перебраться в Красногорск «Реальное время» сообщало в марте. Для этого борец несколько раз встречался с Хабировым. Осенью прошлого года в прессе появилась информация о желании спортсмена построить дом и медвежью ферму в татарском селе Ембаево Тюменской области. Однако глава муниципалитета в беседе с корреспондентом нашей интернет-газеты опровергла данное сообщение.