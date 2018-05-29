Средняя зарплата в Самарской области увеличилась до 32,2 тысячи рублей

По итогам марта средняя зарплата в Самарской области выросла до 32,2 тыс. рублей.

Больше всего в регионе получают работники заводов по производству кокса и нефтепродуктов — 79,5 тыс. рублей. Затем идут сотрудники воздушного и космического транспорта — 77,6 тыс. рублей, доход в отрасли по добыче полезных ископаемых составляет 58,6 тыс. рублей.

Зарплата финансистов, специалистов, связанных с научными исследованиями и разработками, а также работников предприятий, выпускающих автотранспортные средства, составила 46—48 тыс. рублей, сообщили в Самарастате.

Самые низкие зарплаты отмечаются в сфере производства одежды — 8,6 тыс. рублей, текстильных изделий — 14 тыс. рублей и мебели — 14,9 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в Самарской области вырос и среднедушевой доход, который в марте составил 27,6 тыс. рублей, что на 1,4% больше, чем в предыдущем месяце.