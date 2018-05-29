В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота

Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского провели первую в России нейрохирургическую операцию при участии робота.



«Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что с помощью робота врачи произвели биопсию тканей, образцы которых были направлены на гистологическое исследование.

«В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», — заявил директор медучреждения Сергей Петриков.

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