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В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота

03:29, 29.05.2018
В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота
Фото: pixabay.com

Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского провели первую в России нейрохирургическую операцию при участии робота.

«Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что с помощью робота врачи произвели биопсию тканей, образцы которых были направлены на гистологическое исследование.

«В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», — заявил директор медучреждения Сергей Петриков.

Ранее «Реальное время» рассказывало об онкологе Андрее Павленко, который сражается с болезнью и ведет просветительский проект, чтобы поддержать других пациентов и рассказать, что доктор — тоже человек.

ОбществоМедицина
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