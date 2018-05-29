Россияне смогут посещать все страны Центральной Америки без виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Коста-Рики в Москве Артуро Фурнье Фасио подписали соглашение о введении безвизового режима между странами.



После вступления в силу данного документа, у России будут безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

«28 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров в присутствии Посла Коста-Рики в Москве А. Фурнье Фасио подписал Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коста-Рика об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Коста-Рика», — говорится на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что с 1 мая россияне смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.