Экс-председатель ВЭБа заработал за прошлый год почти 250 миллионов рублей

Бывший председатель «Внешэкономбанка» (ВЭБ) Сергей Горьков получил в 2017 году доход в размере 249,4 млн рублей. В 2016 году глава ВЭБа заработал 258,9 млн рублей.



Согласно опубликованной ВЭБом декларации, в собственности Горькова находится три земельных участка общей площадью почти 10 тыс. кв. м, жилой дом площадью 864 кв. м, квартира (67,4 кв. м), а также небольшое нежилое здание. Кроме того, в его собственности мотоцикл «Ява» и три автомобиля — Mercedes-Benz GL 400, Porsche 911 Carrera, Toyota RAV4.

Супруга Сергея Горькова в 2017 году не получила дохода. При этом она владеет земельным участком площадью более 500 кв. м и блок-секцией 363 кв. м. Также в ее собственности два автомобиля: Porsche Cayenne и BMW 318i.