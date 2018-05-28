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Экономика

Экс-председатель ВЭБа заработал за прошлый год почти 250 миллионов рублей

22:41, 28.05.2018 2

Бывший председатель «Внешэкономбанка» (ВЭБ) Сергей Горьков получил в 2017 году доход в размере 249,4 млн рублей. В 2016 году глава ВЭБа заработал 258,9 млн рублей.

Согласно опубликованной ВЭБом декларации, в собственности Горькова находится три земельных участка общей площадью почти 10 тыс. кв. м, жилой дом площадью 864 кв. м, квартира (67,4 кв. м), а также небольшое нежилое здание. Кроме того, в его собственности мотоцикл «Ява» и три автомобиля — Mercedes-Benz GL 400, Porsche 911 Carrera, Toyota RAV4.

Супруга Сергея Горькова в 2017 году не получила дохода. При этом она владеет земельным участком площадью более 500 кв. м и блок-секцией 363 кв. м. Также в ее собственности два автомобиля: Porsche Cayenne и BMW 318i.

ЭкономикаБанки
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22:55
    Как всегда , богатеем с убытков , банк в разрухе , а председатель в этих деньгах купается.
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  • Анонимно 22:59
    Это же убыточная госкомпания!
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