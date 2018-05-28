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В Мордовии на довыборах местных депутатов четыре из шести мандатов достались «Единой России»

18:38, 28.05.2018

В воскресенье, 27 мая, в пяти районах Мордовии прошли довыборы депутатов в органы местного самоуправления. Четыре из шести мандатов получила «Единая Россия».

Еще один достался «Справедливой России». Шестой же получил самовыдвиженец, передает «ФедералПресс».

Довыборы проходили в Дубенском, Краснослободском, Ромодановском, Темниковском и Чамзинском районах республики.

Отмечается, что явка в день голосования составила 68,11 %.

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