Банк БРИКС направит 38 миллионов долларов на развитие исторических объектов Чистополя

Новый банк развития стран БРИКС одобрил татарстанский проект комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений в Чистополе. Об этом в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Шанхае заявил президент НБР стран БРИКС Кундапур Ваман Каматх.

Рустам Минниханов поблагодарил Каматха за одобрение проекта, отметив, что Чистополь является уникальным историко-культурным центром.



В рамках данного проекта в Чистополе запланировано проведение масштабных ремонтно-реставрационных работ, создание более 10 новых музеев, реконструкция пассажирской пристани и др. Все работы планируется завершить к 2025 году, передает пресс-служба президента РТ.



Отмечается, что всего в заявку России на комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений было включено девять российских городов. Общий объем финансирования составляет более $220 млн. Из них $38 млн приходится на Чистополь.

Ранее проект благоустройства Чистополя вышел в финал всероссийского грантового конкурса. Общий объем его финансирования составляет 5 млрд рублей.