Болгар вошел в топ-3 городов России по числу туристов на одного жителя
Город Болгар занял третье место в рейтинге туристической посещаемости городов по итогам 2017 года.
Авторы исследования, агентство «ТурСтат», составили рейтинг, посчитав число туристов на одного местного жителя. Города-курорты в исследовании не участвовали.
- Плёс (Ивановская область) — 210 туристов/жителя (= 400 тысяч туристов в год / 1,8 тысяч жителей);
- Суздаль (Владимирская область) — 175 туристов/жителя (= 1,7 млн туристов в год / 9,7 тысяч жителей);
- Болгар (Республика Татарстан) — 63 туриста/жителя (= 541 тысяча туристов в год / 8,5 тысячи жителей);
- Кириллов (Вологодская область) — 47 туристов/жителя (= 350 тысяч туристов в год / 7,5 тысячи жителей);
- Мышкин (Ярославская область) — 32 туриста/жителя (= 183 тысячи туристов в год / 5,7 тысячи жителей);
- Городец (Нижегородская область) — 20 туристов/жителя (= 600 тысяч туристов в год / 30,5 тысячи жителей);
- Сергиев Посад (Московская область) — 18 туристов/жителя (= 1,9 млн туристов в год / 104 тысячи жителей);
- Углич (Ярославская область) — 13 туристов/жителя (= 405 тысяч туристов в год / 32,1 тысячи жителей);
- Выборг (Ленинградская область) — 12 туристов/жителя (= 900 тысяч туристов в год / 78,5 тысячи жителей);
- Коломна (Московская область) — 10 туристов/жителя (= 1,5 млн туристов в год / 144 тысячи жителей).
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